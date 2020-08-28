مدرب آرسنال يثير الجدل بشأن مصير النني مع الفريق

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أثار مايكل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، الجدل حول مصير النجم المصري محمد النني مع الجانرز، في الموسم الجديد.

 

وانتهت إعارة النني إلى بشكتاش التركي، وشارك في مباراة تجريبية أمام ماكدونز، وسجل هدفا رائعا.

 

وقال أرتيتا عن النني، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لآرسنال: "أعرف قدرات النني جيدا، لقد لعبت بجواره، وبالتالي أعلم نقاط قوته وضعفه".

 

وأضاف: "النني يملك شخصية إيجابية، وفي الوقت الراهن هو لاعب في صفوف آرسنال، وسيحصل على دعمنا للوصول لأفضل مستوى له".

 

وتابع: "لا أعلم إذا كان مستمرا معي، أم سيرحل مرة أخرى.. ما زال هناك متسع من الوقت لتقييم مستواه".

 

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