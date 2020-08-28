مانويل جوزيه يعلق على هجوم جماهير الأهلي ضد مروان محسن

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

تحدث مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، على أداء المارد الأحمر خلال الفترة الحالية، وعن الهجوم عن مروان محسن مهاجم الفريق.


وقال جوزيه خلال تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الأهلي":" الأهلي كان الأفضل لكنه لم يشكل خطورة على مرمى المنافس، والفريق يفتقد اللاعبين أصحاب العقول، الشوط الثاني كان أفضل ومحمد الشناوي استطاع التصدي لهدف محقق للجونة، وحافظ على بقاء الأهلي في اللقاء".


وتابع:" عمرو بركات لاعب جيد ولفت نظري في الجونة، بالإضافة إلى محمد نجيب وجدو أعرفهم جيدًا، وهم في نهاية مشوارهم ومازالوا يقدمون أداءً فنيًا جيدًا، أما عن الأهلي فلم يعجبني اليوم".


وواصل:" ظهرت روح جيدة عند لاعبي الأهلي وضغطوا لاعبي الجونة في الملعب، تحسنوا نوعًا ما عن مباراة الزمالك، وأحرزوا في الوقت بدلا من الضائع رغم أنهم كانوا يلعبون بنقص عددي".


وعن هجوم الجماهير على مروان محسن، أكد:" عندما انتقدت الجماهير مروان بسبب كرة التسلل في مباراة الزمالك، هو لم يرى لاعب الزمالك وهو يغطي التسلل، ولا يصح أن ننتقد أي لاعب بهذا الشكل بسبب هذا الخطأ، وعاد اللاعب وتألق رغم الهجوم الشديد عليه، وتغييرات فايلر كانت في التوقيت المناسب".


وأضاف:" عندما نحسب المباريات المتبقية فلا يمكننا أن نقول إن الأهلي بطل الدوري بنسبة مائة بالمائة، الأهلي أفضل فريق في مصر بالتأكيد ولا يوجد منافس قوي له، لكن الفترة السابقة كانت المنافسة أقوى معه، لكن الآن هناك فارق 17 نقطة".


وأتم:" ظهر على اللاعبين تأثرهم نفسيًا بمباراة الزمالك حتى بدأ الأداء في التحسن، وبلغة الأرقام من الصعب ألا يكون هناك بطلا للدوري غير الأهلي".

أخبار تهمك

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الداخلية: ضبط القيادي الإخواني محمود عزت بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس

منذ أقل من ساعة

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

لاعب طلائع الجيش احترمت فريقي رغم توقيعي لنادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

منذ ساعة

ضغوط على رئيس ريال مدريد لخطف ميسي من برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ حوالي 4 ساعات

شرط يمنع الأندية من التعاقد مع ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

منذ ساعة و نصف

تفاصيل الاتفاق بين مانشستر سيتي وميسي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

منذ حوالي 10 ساعات

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:32 ص

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

09:58 ص

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

09:28 ص

الداخلية: ضبط القيادي الإخواني محمود عزت بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس

10:09 ص

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

07:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى