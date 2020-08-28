موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442.. ورابط الاستعلام عبر وزارة التنمية والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية





موعد صرف المساعدة المقطوعة، يريد كثير من المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية، معرفةموعد صرف المساعدة المقطوعة، فهناك حالة ترقب شديدة لهذا الموعد والتي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالإعلان عنها باعتبارها الوزارة الوحيدة المسؤولة عن تحديد الموقع، فلا يوجد ميعاد محدد مثل باقي المنح والدعم الاجتماعي التي تقدمه المملكة، للاسر الفقيرة ومتوسطة الحال.





موعد صرف المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة، تعد من أكثر المساعدات التي يستفيد منها عدد كبير في المملكة، وتنتظرها العديد من القطاعات الواسعة الأولى بالرعاية، حيث تقدم المملكة دعما ماليا كبيرا للأسر السعودية الأولى بالرعاية والأشد احتياجا، حيث توفر وزارة المواردالبشرية مبالغ مادية كبيرة لهؤلاء الأسرة متوسطة الدخل سنويا، حتي يستطيعوا تلبية متطلبات الحياة والظروف المعيشية الصعبة، خاصة في ظل الحالة الاقتصادية السيئة.





طريقة الإستعلام عن موعد صرف المقطوعة

لكي يتم حصول الأشخاص على الدعم المقدم من برنامج المساعدة المقطوعة لابد من استيفاء الشروط التي حددتها وزارة التنمية و اللازمة لمقطوعة الضمان الإجتماعي وهي:





- أن يكون المواطن سعودي الجنسية.





- لا يقل عمره عن 35 عام.





- لا يمتلك سجل تجاري، ولا يتقاضى راتب كبير، أو قطع اراضي.





موعد صرف المقطوعة

يمكن للأشخاص الذين يريدون معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة الدخول عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عنه، فالموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة يقدم كل ماهو مطلوب بشأن المساعدة المقطوعة.



