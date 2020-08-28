الخشت: جامعة القاهرة حريصة على المشاركة المجتمعية للحد من المخاطر والتحديات

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements


أصدرت جامعة القاهرة، دليل كورونا للمنشآت الصحية، الذي يتضمن التوصيات الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها للعاملين في الرعاية الصحية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك في إطار خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا ومكافحة انتشار العدوى، ورفع درجة الوعي لدى الأطقم الطبية داخل المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تحرص على القيام بدورها في المشاركة المجتمعية على كافة المستويات للحد من المخاطر والتحديات التي نواجهها، وذلك من خلال تمكين المجتمع لفهم الإجراءات الوقائية وتعزيز تبني السلوكيات الصحية الإيجابية التي تحد من تفشي المرض والعدوى، وتوفير المحتوى الذي يسهم في زيادة المعرفة والإثراء العلمي عن فيروس كورونا المستجد، ويعزز الالتزام بالسلوكيات المتعلقة بالوقاية والاحتواء لمرض كوفيد 19 مما يمكن المجتمع من زيادة التحكم في انتشار العدوى.

وأكد الدكتور الخشت، على سعى جامعة القاهرة لتقديم محتويات متعددة تقدم رسائل ومعلومات توعويه مبنية على أسس علمية، تسهم في زيادة المعرفة والثراء العلمي عن فيروس كورونا المستجد، وتعزز الالتزام بالسلوكيات المتعلقة بالوقاية، واتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة عالميًا، وبالتالي تحسين وتعزيز الصحة، مشيرًا إلى قيام الجامعة بتبني عدة إجراءات واحتياطات لضمان عدم انتشار المرض.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن دليل كورونا للمنشآت الصحية، يتضمن الممارسات الموصى بها للوقاية من العدوى ومكافحتها (IPC) أثناء جائحة كورونا وعند رعاية مريض مصاب بعدوى سارس، كجزء من تقديم الرعاية الصحية الروتينية لجميع المرضى، ومن بينها تطبيق بروتوكولات الصحة عن بعد، والفرز للمرضى عند أول نقطة دخول، ومسح وفرز كل شخص يدخل إلى منشأة الرعاية الصحية من أجل أعراض COVID-19، وعزل المرضى في غرفة الفحص مع إغلاق الباب، والتدريب على معدات الحماية الشخصية، وحماية العين، وجمع عينات الجهاز التنفسي التشخيصي، وإدارة وصول الزوار والحركة داخل المرفق الصحي، ومكافحة العدوى البيئية.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن الدليل يوضح كيفية حفاظ المهنيين الصحيين على أمان أسرهم من فيروس كورونا بعد رعاية المرضي المصابين من خلال عدة إجراءات، منها الاهتمام بالضوابط الإدارية والهندسية للحد من المخاطر وتقليل الاتصال بالمريض إلى الحد الأدنى واستخدام أدوات الحماية الشخصية.

وقالت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، إن دليل كورونا للمنشآت الصحية يقدم إجراءات تنفيذ التحكم في المصدر لجميع المتواجدين في منشأة الرعاية الصحية، ومنها نشر التنبيهات المرئية مثل اللافتات والملصقات عند مداخل المنشأة لتقديم تعليمات طبية وقائية، وتشجيع التباعد الجسدي من خلال عدة إجراءات مثل جدولة المواعيد للحد من عدد المرضى في غرف الانتظار، والاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية.

وقالت الدكتورة أمل السيد مدير مكافحة العدوى بقصر العيني، إن الدليل يقدم الإرشادات والقواعد المنظمة لأماكن العزل سواء بالمستشفيات أو العزل المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنها مواصفات المكان المخصص للعزل، واحتياطات التحدث مع الآخرين، وكيفية قياس درجة الحرارة، وعلامات تطور الأعراض المرضية، كما يقدم نصائح للأطقم الطبية ومقدمي الرعاية الصحية لحماية أنفسهم خلال مواجهة كورونا، ومنها التعامل بكل حرص وجدية مع مصادر العدوى، واتباع ممارسات النظافة التنفسية داخل مرافق الرعاية الصحية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أصدرت العديد من الأدلة الاسترشادية والتوعوية، ومن بينها دليل التوعية بفيروس كورونا المستجد، والدليل الاسترشادي لقواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا المستجد من منسوبي جامعة القاهرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على الحفاظ على الصحة العامة، ورفع درجة الوعي والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة عدوى الفيروسات لتجاوز المرحلة الطارئة التي يمر بها العالم أجمع. كما وضعت خطة مبكرة في يناير ٢٠٢٠ لمواجهة لفيروس كورونا المستجد وقبل تحوله الى جائحة عالمية.

أخبار تهمك

لاعب طلائع الجيش احترمت فريقي رغم توقيعي لنادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

منذ حوالي 10 ساعات

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

شرط يمنع الأندية من التعاقد مع ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

منذ ربع ساعة

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

منذ أقل من ساعة

تفاصيل الاتفاق بين مانشستر سيتي وميسي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

ضغوط على رئيس ريال مدريد لخطف ميسي من برشلونة

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:58 ص

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

09:28 ص

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

07:02 ص

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

07:47 ص

ضغوط على رئيس ريال مدريد لخطف ميسي من برشلونة

09:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى