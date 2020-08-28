رابط الاستعلام عن وصول العمالة.. وطرق الاستعلام عبر منصة أبشر الإلكترونية وخطوات الاستعلام عن الزائرين الجدد





رابط الاستعلام عن وصول العمالة، كثرت عمليات البحث عبر الانترنت من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن هذا الرابط الذي يمنح الأشخاص معرفة وصول العمالة، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي والتكنولوجيا التي اعتمدت عليها المملكة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وأثبتت تطورها والتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل فهناك مايقرب من مائتي خدمة تقدمها المملكة للمواطنين إلكترونيا دون الذهاب الي المقرات الحكومية ذلك حرصا على مصلحة المواطن السعودي، وتوفير جهده المبذول في الوقوف أمام المقرات للحصول على خدمة، والاستفادة من طاقته في أشياء أخرى مفيدة، فضلا عن تقديم الخدمة المطلوبة في وقت أسرع، فالمعاملات الورقية لم يعتد بها الآن كما أنها لم تنجز الأعمال المقدمة للجماهير.





رابط الاستعلام عن وصول العمالة

من خلال الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية، المنصة الشهيرة في المملكة والتي تزداد محركات البحث عليها بصفة يومية فهي المنصة الأم التي تقدم خدمات متنوعة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، يمكن الاستعلام عن العمالة والزوار الجدد، من خلال إدخال البيانات المطلوبة.





خطوات الاستعلام عن الزائرين الجدد





- إدخال رقم الهوية الوطنية.





- كتابة رقم الرخصة.





- التأكد من صحة البيانات والضغط على زر عرض.





جدير بالذكر أن الأشخاص يمكنهم الاستعلام عن العمالة الوافدة والتي دخلت أرض المملكة خلال الثلاث شهور الأخيرة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا في العالم.



