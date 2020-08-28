محمد نور يخطف قلوب جمهوره بصورة مبهجة مع أولادة
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:15 ص
الفجر الفني
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شارك الفنان محمد نور، جمهوره صورة جديدة بصحبة ـواتدة الأربعة، وذلك على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب نور على الصورة الذي ظهر فيها هو ولاولاده مرتدين زي موحد اللون: "❤️ربنا يبارك ف اولادنا ويحميهم جميعا".
يذكر ان آخر أعمال الفنان محمد نور أغنية "جاني في ملعبي"، من كلمات و ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموسيقي إسلام ساسو، ميكس وماستر ياسر أنور، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.
ومن كلمات أغنية "جاني في ملعبي"
جاني ف ملعبي .. جميل و النبي عينيه فضحاه.. و يداري ليه بقى قمر ما السما .. لوحة مجسمة صداع من كتر السمسمة كلامه دندنة و رقة و غنا بقولكم ايه ده جايلي انا تبان لهفته.. ف شوق نظرته و شكله جرئ .. اوي حضرته جاني بيبتسم موديل يترسم جمال فتان.. عايز فنان جاني ف حتتي .. وجت فرصتي اسيبه ازاي .. ده على جثتي عينيه مقربة .. عمل كهربا يا اهلا بيه .. يا مية مرحبا جاني و رحت له .. ده انا ارتحت له خلاص مبروك .. ده انا فرحت له ايديه مسلمة .. و مستسلمة ف قلبي خلاص .. عينيه معلمة والله والله الهوى غلاب افتحوله ده دق الباب".