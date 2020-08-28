محمد نور يخطف قلوب جمهوره بصورة مبهجة مع أولادة

شارك الفنان محمد نور، جمهوره صورة جديدة بصحبة ـواتدة الأربعة، وذلك على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وكتب نور على الصورة الذي ظهر فيها هو ولاولاده مرتدين زي موحد اللون: "❤️ربنا يبارك ف اولادنا ويحميهم جميعا".









يذكر ان آخر أعمال الفنان محمد نور أغنية "جاني في ملعبي"، من كلمات و ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموسيقي إسلام ساسو، ميكس وماستر ياسر أنور، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.





ومن كلمات أغنية "جاني في ملعبي"



