الصين تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي، إضافة إلى 16 حالة بدون أعراض.

وكشفت اللجنة الصحية الصينية، أن جميع الحالات سجلت لدى القادمين من الخارج، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي إصابات منتشرة محليا منذ 12 يوما.

وفي وقت سابق، سجلت الصين 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا و19 حالة بدون أعراض.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين منذ بدء انتشار الوباء 85013 حالة، بينما تبقى حصيلة الضحايا 4634 شخصا.

وأعلنت اللجنة الصحية الصينية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ بدء التفشي في البلاد إلى 84996، فيما استقر العدد الكلي للوفيات عند 4634 حالة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 21,642 مليون إصابة، بينهم أكثر من 769 ألف حالة وفاة، وأكثر من 14,350 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.