الصين تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:18 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي، إضافة إلى 16 حالة بدون أعراض.

 

وكشفت اللجنة الصحية الصينية، أن جميع الحالات سجلت لدى القادمين من الخارج، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي إصابات منتشرة محليا منذ 12 يوما.

 

وفي وقت سابق، سجلت الصين 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا و19 حالة بدون أعراض.

 

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين منذ بدء انتشار الوباء 85013 حالة، بينما تبقى حصيلة الضحايا 4634 شخصا.

 

وأعلنت اللجنة الصحية الصينية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ بدء التفشي في البلاد إلى 84996، فيما استقر العدد الكلي للوفيات عند 4634 حالة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 21,642 مليون إصابة، بينهم أكثر من 769 ألف حالة وفاة، وأكثر من 14,350 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصين 9 اصابات جديدة

أخبار تهمك

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل الاتفاق بين مانشستر سيتي وميسي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. متظاهرون يغلقون الشوارع في عدة أحياء غرب طرابلس

منذ حوالي 7 ساعات

محاولات كومان لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

لاعب طلائع الجيش احترمت فريقي رغم توقيعي لنادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

شرط يمنع الأندية من التعاقد مع ليونيل ميسي

منذ ساعة

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

فلافيو: جماهير الأهلي عليها الصبر على هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

المغرب يسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بـ كورونا إلى 26097

العاصمة الصينية بكين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر.. "الصحة" تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية: تسجيل 4193 إصابة جديدة بكورونا و54 حالة وفاة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:02 ص

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

07:47 ص

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

05:08 ص

تفاصيل الاتفاق بين مانشستر سيتي وميسي

08:52 ص

شرط يمنع الأندية من التعاقد مع ليونيل ميسي

08:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى