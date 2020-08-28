اليلة.. الأخوة أبو شعر على موعد مع جمهورهم بساقية الصاوي
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:08 ص
الفجر الفني
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تستعد فرقة الإخوة أبو شعر لتقديم جرعة غناء صوفية مركزة عبر أجدد حفلاتها الغنائية بساقية عبدالمنعم الصاوي،، وذلك وذلك مساء اليوم.
ومن امقرر أن يقدّم الفريق عددًا متنوعًا من الأناشيد والقصائد الدينية، منها: "وشوقاه وتعطيرة المولد ويا أم النساء ومتى يا كرام الحى وتحيا بكم كل أرض والصلاة عليك" وفى الجزء الثانى من الحفل تم تقديم قصائد وابتهالات "يا كثير الملاح ومن راح الحب ومثل أحمد فى الكون والله على نور رسول الله وسلمت لك أمرى ومولاى وأتيناك بالفقر وارفع رأسك".
الإخوة أبو شعر، تقدم مزيجًا غنائيًّا من روائع الأناشيد الإسلامية السورية والمديح والابتهالات، وتضم فى جعبتها ستة إخوة، والدهم المنشد السورى الكبير موفق أبو شعر الحسينى الرفاعى، أحد أئمة الأنغام فى العاصمة السورية دمشق.