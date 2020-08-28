سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

كسر الاوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، حاجز الصمت على خلاف، إقتراب رحيله عن برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وكان رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني قد أبلغ سواريز بعدم رغبته في الاستمرار مع الفريق، وطالبة في البحث عن نادٍ جديد الفترة المقبلة.





ورد سواريز على تلك الأنباء وذلك خلال تصريحات نقلتها صحيفة ’إل بايس’’ حيث قال " لم أستحق تلك المعاملة، أود الاستمرار مع برشلونة".





واصبح سواريز رابع هداف في تاريخ النادي بعد أن انتقل إلى كامب نو في صيف عام 2014 قادمًا من ليفربول الإنجليزي.





يذكر أن نادي أياكس أمستردام الهولندي قد أعلن رغبة قوية في التعاقد مع مهاجم البلوغرانا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري مقابل 15 مليون يورو.