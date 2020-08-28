هاني زادة: انضمام رمضان صبحي للزمالك وارد.. وأتمنى وجود السولية

تحدث هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن كواليس فوز القلعة البيضاء على الأهلي، في القمة 120، مؤكدًا أن لاعبي فريقه أقوى فنيًا من لاعبي القلعة الحمراء في الوقت.





وقال زادة، خلال تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ten":" الزمالك قدم مباراة قوية في القمة، ولاعبيه أظهرو قوتهم وأنهم الأفضل أمام الأهلي، وأيضًا هم الأقوى فنيًا بين الأربع فرق المتواجدة في دوري أبطال إفريقيا".





وعن إمكانية انضمام رمضان صبحي إلى الزمالك؟ أجاب:" كل شئ وارد، يمكن ويمكن".





وواصل:" لم أتمنى ما حدث من محمود عبد المنعم كهربا، هو تسرع في الانقطاع عن التدريبات، وحاليا يوجد محمود الونش ومحمود علاء وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم متمسكين بالنادي، وهم أقوى مقدرة فنيًا من كهربا، لأن النادي لا يبخل بشيء".





وأتم زادة:" كنت أتمنى إتمام انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك، هو لاعب عالمي، كما أتمنى وجود عمرو السولية لاعب وسط الأهلي معنا في صفوف القلعة البيضاء".