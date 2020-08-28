وسائل إعلام يابانية تتحدث عن استقالة رئيس الوزراء شنزو آبي

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، عن وسائل إعلام يابانية رسمية، أن رئيس الوزراء شنزو آبي، يعتزم تقديم استقالته بسبب حالته الصحية.

سجلت اليابان أكبر انكماش اقتصادي لها خلال الربع الثاني مع سحق جائحة فيروس كورونا قطاع الأعمال وانفاق المستهلكين لتضع صناع السياسة تحت ضغوط لاتخاذ إجراء أكثر جرأة لمنع تفاقم الركود.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد بدأ يخرج من حالة الركود بعد رفع العزل العام أواخر مايو أيار يتوقع محللون كثيرون أن يكون أي انتعاش في النمو خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر متواضعا لأن استمرار تجدد الزيادة في حالات الإصابة بكورونا يحد من انفاق المستهلكين.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين هبوط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 27.8 في المئة خلال الفترة من أبريل حتى يونيو فيما يمثل أكبر هبوط منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متوفرة في 1980.

وكان هذا ثالث انكماش ربع سنوى على التوالي ويزيد قليلا عن متوسط توقع السوق بتراجع يبلغ 27.2 في المئة.