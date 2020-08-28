مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
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مازال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يحلم بضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، من أجل حصد بطولة دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.


وبعد أن أعلن الأرجنتيني نهاية مسيرته مع برشلونة، بدأ بيب غوارديولا في وضع الاستراتيجيات من أجل جلب أسطورة البلوغرانا إلى ملعب الاتحاد.


ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن مانشستر سيتي قد قدم عرض جديد من أجل التعاقد مع ميسي خلال الصيف الحالي.

حيث أن النادي الإنجليزي مستعد لعرض 100 مليون وبرناردو سيلفا وجابرييل جيسوس وايريك جارسيا، من أجل التعاقد مع ميسي.


وأشارت الصحيفة أن جوزيب ماريا بارتوميو، يسعي إلى بيع اللاعب الأرجنتيني بأعلى سعر في حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي معه والبقاء مع برشلونة الموسم المقبل.


وكان ميسي قد أعلن أن هناك بند في تعاقده مع برشلونة يسمح له بالرحيل عن كامب نو بشكل مجاني، لكن إدارة برشلونة تسعي إلى حفظ حقوقها التعاقدية مع اللاعب والذي ينتهي تعاقده في صيف عام 2021.


يذكر أن برشلونة قد رفض عرض من السيتي يقدر بـ 100 مليون يورو بالإضافة إلى خدمات الثنائي جابريال خيسوس، إيريك غارسيا فقط.

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