نجم الهلال السعودي يشيد بصالح جمعة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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امتدح طارق التايب نجم الكرة الليبية والهلال السعودي والصفاقسي التونسي السابق، صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.


وأكد طارق التايب في تصريحات تليفزيوني، أن صالح جمعة لاعب مميز يمتلك امكانيات غير عادية، مشيرا إلى أنه حرام يهدر وقته.


وتابع، "التقيت به أثناء تواجدي في النادي الأهلي هو وسعد سمير، وأخبرته أني أحب طريقة لعبه لأنها تشبهني".


وفي رسالة موجهة إلى صالح جمعة، قال طارق التايب، "كرة القدم مجرد سنوات، استغل كل يوم، كل لحظة، لأن كرة القدم عطاء”.


وواصل، "اللاعبون القدامى تركوا بصمة في الكرة المصرية مثل حازم إمام ومحمد أبوتريكة وأحمد حسن".


وانتقد الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا، من قبل اللاعبين، حيث عبر عن استيائه مم تأثر اللاعبين بوسائل التواصل الاجتماعي حاليًا، مؤكدًا أنه ليس من الطبيعي أن يقوم اللاعب بمتابعة الجماهير من المفترض أن يحدث العكس.


وأشار إلى أنه نجح في مسيرته لأنه عمره ما قرأ صحيفة رياضية، موضحا أنه دائما يركز في أخطائه لكي يحاسب نفسيه، ويقوم بزيادة الإيجابيات وتصحيح السلبيات.


وكشف في نهاية حديثه، أن اللاعب العربي لديه الموهبة لكن الاحتراف عقلية وليس عقد فقط.

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