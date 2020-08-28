ضغوط على رئيس ريال مدريد لخطف ميسي من برشلونة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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ذكر تقرير صحفي إسباني، عن وجود ضغوطات كبيرة على فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، من التدخل لخطف ليونيل ميسي، نجم برشلونة.


وكشف ميسي عن رغبته في ترك برشلونة مستخدماً الشرط الجزائي، بعد أن أبلغ تلك الرغبة رسمياً لإدارة النادي.


وحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن شركة "أديداس" العالمية، تحض بيريز على التدخل للتعاقد مع ميسي.


وأوضح، أن شركة أديداس، تستغل رعايتها لميسي وريال مدريد، من أجل لم شم الطرفين.


وتؤمن شركة أديداس بقدرتها على تحقيق مكاسب مالية ضخمة من ضم ميسي، لما يتمتع به اللاعب من شعبية طاغية على مستوى العالم.


يذكر أن مانشستر سيتي هو أقرب الأندية للتعاقد مع ميسي، لرغبة الأخير بالالتحاق بالمدرب الأسبق لبرشلونة، بيب جوارديولا.

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