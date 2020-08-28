تقارير.. بيراميدز يفاوض فايلر لقيادة الفريق الموسم المقبل

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مصير المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

بيراميدز يفاوض فايلر

تحدثت تقارير صحفية، عن دخول مسؤولي بيراميدز في مفاوضات مع المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

ويحاول مسؤولو نادي بيراميدز خطف فايلر من الأهلي، خلفا للمدرب أنتي تشاشيش، المدير الفني الحالي للفريق الكروي الأول بالنادي السماوي.

الجدير بالذكر أن بيراميدز نجح في التعاقد مع أحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف إكرامي بالإضافة إلى عبدالله السعيد وهم من لاعبي النادي الأهلي.