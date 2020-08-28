تقارير.. بيراميدز يفاوض فايلر لقيادة الفريق الموسم المقبل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

 

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مصير المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

بيراميدز يفاوض فايلر

 

تحدثت تقارير صحفية، عن دخول مسؤولي بيراميدز في مفاوضات مع المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

 

ويحاول مسؤولو نادي بيراميدز خطف فايلر من الأهلي، خلفا للمدرب أنتي تشاشيش، المدير الفني الحالي للفريق الكروي الأول بالنادي السماوي.

 

الجدير بالذكر أن بيراميدز نجح في التعاقد مع أحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف إكرامي بالإضافة إلى عبدالله السعيد وهم من لاعبي النادي الأهلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر بيراميدز الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

محاولات كومان لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. متظاهرون يغلقون الشوارع في عدة أحياء غرب طرابلس

منذ حوالي 7 ساعات

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل الاتفاق بين مانشستر سيتي وميسي

منذ أقل من نصف ساعة

لاعب طلائع الجيش احترمت فريقي رغم توقيعي لنادي الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

شرط يمنع الأندية من التعاقد مع ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعة

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

فلافيو: جماهير الأهلي عليها الصبر على هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

صحيفة.. الزمالك يفاوض حسام البدري لقيادة الفريق

3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

فايلر يستبعد هؤلاء من خلافة أحمد فتحي في الأهلي

فايلر يوافق على التعاقد مع بديل رمضان صبحي

فايلر يحسم موقف الثلاثي المعار

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 21 - 4 - 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:02 ص

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

07:47 ص

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

05:08 ص

شرط يمنع الأندية من التعاقد مع ليونيل ميسي

08:22 ص

تفاصيل الاتفاق بين مانشستر سيتي وميسي

08:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى