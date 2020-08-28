تفاصيل الاتفاق بين مانشستر سيتي وميسي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أشارت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن تفاصيل الاتفاق بين مانشستر سيتي والأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل إبرام تلك الصفقة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وبحسب ما ذكرته إذاعة "كواترو" الإسبانية، فإن مصير ميسي أصبح في صفوف السيتي، إذا لم يضع برشلونة أي عقبات أمام رحيله.


وأوضحت تلك التقارير إلى أن ميسي سيتقاضى نفس الراتب الذي يتقاضى مع فريقه الحالي برشلونة، وسيكون لديه عقد لمدة 3 مواسم متتالية.


وأكدت تلك الإذاعة الإسبانية، إن إدارة برشلونة تسعى لعدم رحيل ليونيل ميسي عن صفوف الفريق هذا الصيف، وأنها تريد بشدة إنهاء مسيرته داخل جدران الفريق الكتالوني.

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