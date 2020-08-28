المصري يكشف حقيقة إقالة العشري والتفاوض مع مدرب الإسماعيلي السابق

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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جدد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي الثقة في طارق العشري، المدير الفني للفريق، خلال الفترة الحالية.


وأوضح عبد الظاهر السقا، مدير الكرة بالفريق، موقف النادي من التفاوض مع الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لناديي بيراميدز والإسماعيلي.


وأكد السقا من خلال تصريحات صحفية، أن شائعات التفاوض مع ديسابر عارية تماماً عن الصحة.


وقال السقا: "إدارة النادي المصري تثق في قدرة طارق العشري على تجاوز تلك المرحلة، وتحسين النتائج".


وتابع: "لم نتفاوض مع ديسابر، وكل ما يثار غير صحيح، وأطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة".


وجمع المصري 22 نقطة من 20 لقاء في بطولة الدوري، مع وجود لقائين مؤجلين، وسيواجه الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة 23.

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