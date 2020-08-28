شرط يمنع الأندية من التعاقد مع ليونيل ميسي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:22 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد رامون كالديرون رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، بأن نادي برشلونة الإسباني وليونيل ميسي سيتفاوضان على الخروج برحيل النجم الأرجنتيني من الكامب نو بحل ودي، دون الاحتكام إلي صراعات قانونية.


وتعد أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، وانتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، من أهم الأندية الساعية للحصول على خدمات ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إعلانه الرحيل عن الكامب نو بنهاية الموسم الجاري وخوض تجربة جديدة.


وقال كالديرون في تصريحات لـ Stats perform News" لدي ثقة بأن برشلونة سيتواصل مع ليونيل ميسي لحل موضوع رحيله عن النادي بطريقة ودية دون الاحتكام إلى الصراعات القانونية، مشيرا إلي أن الأخير بذل قصارى جهده رفقة الفريق الكاتالوني، وحقق العديد من الإنجازات الجماعية والفردية".


وأضاف، " لدي قناعات بأن بأنهم لن يخوضوا معركة قانونية ،وأن المسألة سيتم حلها بشكل ودي وهو ماسيحاول جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي فعله خلال الفترة المقبلة".


وواصل:"ليس هناك نادي قادر على شراء القيمة التسويقية لضم ليونيل ميسي، من سيدفع 700 مليون يورو، ولكن بشكل نهائي ميسي سيرحل عن برشلونة بشكل مجاني مع نهاية الموسم الجاري ".

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