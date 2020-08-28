أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 28-8-2020 في سوق العبور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 28-8-2020 في سوق العبور بعد استقرار حالة العرض والطلب نتيجة لانقضاء فترة عي الأضحى المبارك، وننشر فيما يلي أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية:

أسعار الفاكهة في سوق العبور 

سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيه، وسجل سعر التفاح الأحمر 25 جنيها، بينما سجل سعر الرمان 15 جنيها، وسجل سعر التفاح الأخضر 22 جنيها، وسجل سعر الكانتالوب 10 جنيها، هذا وسجل سعر الجوافة 12 جنيها، وسجلت سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البطيخ 10 جنيهات.

 وسجل سعر كيلو العنب البناتي 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو المانجو السكرى من 20 إلى 25 ، وسجل سعر كيلو التفاح البلدى 12 جنيها، أما التين البرشومى فتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيها. 

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