أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الجمعة 28-8-2020

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الجمعة 28-8-2020، حيث ترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، و ارتفع أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 25-27 جنيها، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5 جنيهات.


 وسجل سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 8-10 جنيهات، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.

أخبار تهمك

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

فلافيو: جماهير الأهلي عليها الصبر على هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل الاتفاق بين مانشستر سيتي وميسي

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

لاعب طلائع الجيش احترمت فريقي رغم توقيعي لنادي الزمالك

منذ ساعة و نصف

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. متظاهرون يغلقون الشوارع في عدة أحياء غرب طرابلس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

منذ ساعة و نصف

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

منذ حوالي 8 ساعات

شرط يمنع الأندية من التعاقد مع ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعة

محاولات كومان لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:02 ص

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

07:47 ص

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

05:08 ص

شرط يمنع الأندية من التعاقد مع ليونيل ميسي

08:22 ص

تفاصيل الاتفاق بين مانشستر سيتي وميسي

08:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى