استقرت أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 28-8-2020، بعدما شهدت ٌإقبالاً كبيراً خلال الفترة ما قبل العيد بأيام، ويتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.













ومع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين فقد إستقرت أسعار اللحوم اليوم مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة.





أسعار اللحوم اليوم ا





سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.





سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.





سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .





وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها





وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .





وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .





كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .



