أسعار الأسماك اليوم الجمعة 28-8-2020 في سوق العبور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:34 ص
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 28-8-2020، في جميع الأسواق حيث تراوح سعر السمك البلطى بين 20 و 24 جنيها للكيلو الواحد ، بينما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.


وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها.

 

وسجل  سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 – 27 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهاً، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

 

وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60 -80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 15 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 65-75 جنيهاً، والمكرونة الخليجى بين 32– 38 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهاً، وموسى بين 60-80 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 170 جنيهاً، فيما يبدأ سعر الجمبري من 180 إلى 240 جنيها.

أخبار تهمك

تفاصيل الاتفاق بين مانشستر سيتي وميسي

منذ أقل من نصف ساعة

لاعب طلائع الجيش احترمت فريقي رغم توقيعي لنادي الزمالك

منذ ساعة و نصف

شرط يمنع الأندية من التعاقد مع ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعة

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

منذ ساعة و نصف

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

محاولات كومان لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 4 ساعات

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. متظاهرون يغلقون الشوارع في عدة أحياء غرب طرابلس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

فلافيو: جماهير الأهلي عليها الصبر على هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:02 ص

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

07:47 ص

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

05:08 ص

شرط يمنع الأندية من التعاقد مع ليونيل ميسي

08:22 ص

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى