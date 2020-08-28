"درّة ثمينة".. ماذا قال حسين الجسمي عن المرأة الإماراتية في يومها الوطني؟

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر
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امتدح المطرب الإماراتى حسين الجسمى، دور المرأة الإمارتية في يومها الوطني، كما أكد أن وجودها جزء من التنمية في كل المجالات.

وكتب حسين الجسمى، عبر حسابه بموقع تويتر: "درّة ثمينة ودورها كبير ومهم، ووجودها جزء من التنمية الوطنية في كل المجالات كل عام والمرأة الإماراتية بخير ..نحن نفتخر بك يوم المرأة الإماراتية".

كان الجسمي، نشر صورة له في طفولته، مؤخرًا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر"، للاحتفال بعيد ميلاده.

وعلق قائلًا: "اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41.. والحمدلله على كل نعمه.. واثق الخطوة بمحبّتكم.. وشامخ باحترامكم''.

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