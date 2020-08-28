لاعب طلائع الجيش احترمت فريقي رغم توقيعي لنادي الزمالك













تحدث محمد بسام، حارس مرمى نادي طلائع الجيش ومنتخب مصر، عن حقيقة توقيعه لنادي الزمالك.





وأكد محمد بسام في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وقعت بالفعل بنادي الزمالك ولكن احترمت رغبة إدارة طلائع الجيش بالاستمرار مع الفريق رغم توقيعي للأبيض".





وتابع: "صلاح أمين من أقرب اللاعبين لقلبي وعلاقتنا لاتزال مستمرة وحقق الشهرة التى يستحقها رغم عدم لعبه لأحد القطبين".



