صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة





بدأ نادي برشلونة الإسباني في البحث عن معالجة الجبهه اليسري الدفاعية، بعد أن قرر رونالد كومان المدير الفني للفريق بالإطاحة بجنيو فيربو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ووفقاً لصحيفة " ريكورد " البرتغالية، فإن خورخي مينديز قد أشار على مسئولي نادي برشلونة التعاقد مع أليكس تيليس الظهير الأيسر لفريق بورتو البرتغالي.









وتلقي السكرتير الفني الجديد للنادي الكتالوني رامون بلانيس، إتصال من مينديز لتسهيل وصول الظهير الأيسر للتنين البرتغالي إلى الكامب نو.





وينتهي عقد اللاعب مع بورتو في صيف عام 2021، وسط إهتمام كبير من أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي بضم اللاعب، الذي يرتبط بشرط جزائي مع بورتو يقدر بـ 40 مليون يورو.







