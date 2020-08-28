عاجل.. رئيس الوزراء الياباني يعتزم تقديم استقالته بسبب حالته الصحية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:44 ص
شينزوا آبي
شينزوا آبي
الفجر
Advertisements
نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن وسائل إعلام يابانية رسمية، أن رئيس الوزراء شنزو آبي يعتزم تقديم استقالته بسبب حالته الصحية.

يذكر، أن شينزو آبي، ولد في 21 سبتمبر، 1954، وكان رئيس وزراء اليابان التسعين حيث تم انتخابه في تاريخ 26 سبتمبر 2006 خلفا لجونشيرو كيوزومي، حيث خدم لمدة أقل من عام قبل أن يستقيل في 12 سبتمبر 2007، ليحل محله ياسو فوكودا. 

وبعد فوز حزبه بانتخابات 2012 أصبح شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني رقم 96.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شينزوا آبي رئيس وزراء اليابان حالة رئيس الوزراء الياباني الصحية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

منذ حوالي 7 ساعات

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. متظاهرون يغلقون الشوارع في عدة أحياء غرب طرابلس

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

خبير يكشف عن نتائج تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر

منذ حوالي 10 ساعات

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

محاولات كومان لإقناع ميسي بالبقاء

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الكشف عن أزمة طرد نجم الأهلي أمام الجونة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ أقل من ساعة

فلافيو: جماهير الأهلي عليها الصبر على هذا اللاعب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الحكومة اليابانية تتقدم باستقالتها بالكامل.. ورئيس الوزراء يشكل حكومته الجديدة

الأسبوع الجارى.. رئيس وزراء اليابان يلتقى خامنئى وروحانى فى طهران

رئيس وزراء اليابان يدين الهجوم على ناقلة نفط قرب مضيق هرمز

اليابان تعلن عن تشكيل وزاري جديد

خسائر فادحة تنتظر اليابان في حالة تأجيل الأولمبياد

اتصال هاتفي بين رئيس وزراء اليابان وترامب بشأن أولمبياد 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:02 ص

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

05:08 ص

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

02:34 ص

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى