عاجل.. رئيس الوزراء الياباني يعتزم تقديم استقالته بسبب حالته الصحية

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن وسائل إعلام يابانية رسمية، أن رئيس الوزراء شنزو آبي يعتزم تقديم استقالته بسبب حالته الصحية.

يذكر، أن شينزو آبي، ولد في 21 سبتمبر، 1954، وكان رئيس وزراء اليابان التسعين حيث تم انتخابه في تاريخ 26 سبتمبر 2006 خلفا لجونشيرو كيوزومي، حيث خدم لمدة أقل من عام قبل أن يستقيل في 12 سبتمبر 2007، ليحل محله ياسو فوكودا.





وبعد فوز حزبه بانتخابات 2012 أصبح شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني رقم 96.