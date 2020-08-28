بعد الإصابة .. وليد سليمان يعود إلى تدريبات الأهلي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:16 ص
بوابة الفجر
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ذكرت تقارير صحفية أن وليد سليمان نجم الأهلي انتظم في تدريب الفريق الأحمر الذي أقيم صباح اليوم وذلك عقب شفاؤه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.
وبسبب كرة مشتركة مع محمد عبد الشافي في مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري، اشتكى وليد من كدمة في الصدر مما أبعدته عن المشاركة في التدريبات لمدة 48 ساعة كما غاب عن مباراة الجونة الماضية في الدوري والتي فاز بها الأهلي بهدف نظيف.
وأعلن وليد سليمان جاهزيته لمباراة المصري المقررة بعد غد السبت في الدوري المصري وذلك بعد مشاركته في مران الأهلي اليوم عقب تماثله للشفاء.
وعلى صعيد آخر، خضع أيمن أشرف نجم الأهلي لجلسة علاجية على هامش المران الجماعي للمارد الأحمر بعد شكواه من إصابة بكدمة في الحوض أثناء كرة مشتركة في مباراة الجونة.
وسيقوم أيمن أشرف بالخضوع لفحص طبي غدًا قبل إنطلاق المران للاطمئنان على حالته الصحية وحسم قرار مشاركته في المباريات الرسمية.
وقام لاعبو الأهلي بإجراء تحليل دم صباح اليوم قبل انطلاق المران الجماعي استعدادا لمواجهة المصري كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة قبل المباريات بيومين.

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