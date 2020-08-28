مصطفى حجاج يروج لأغنيته الجديدة مع رضا البحراوي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:17 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرح الفنان مصطفى حجاج​، الإعلان الدعائي لأغنيته الجديدة " أ​بويا قال لي زمان​" التي تجمعه بالفنان ​رضا البحراوي​.

ونشر حجاج صورة الإعلان عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات تويتر، وعلّق قائلا: "أبويا قالي زمان.. جديد أنا وأخويا رضا البحراوي".

الأغنية من كلمات أحمد سامي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام شيبسي، كما نشر حجاج فيديو من كواليس تصوير الأغنية.

الجدير ذكره ان مصطفى حجاج كان قام مؤخرا بغناء شارةمسلسل "خيانة عهد"، وهي من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع موسيقي نادر حمدي.


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