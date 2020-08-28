الأهلي يتفوق على كبار أوروبا في لقب نادي القرن

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:05 ص
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية إحصائية أن الأهلي المصري تصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولات في القرن الـ21 حتى الآن.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي والمتخصص في الإحصائيات، جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 41 لقبا في كل البطولات القارية والمحلية بينما جاء بايرن ميونخ الألماني في المركز الثاني برصيد 40 لقبا واحتل لينكولن ريد إمبس بطل جبل طارق المركز الثالث بنفس رصيد الفريق البافاري وهو 40 لقب أيضًا.

وبداية من المركز الرابع حتى المركز العاشر، احتل برشلونة الإسباني المركز الرابع برصيد 34 لقبا ثم تلاه بوروتو البرتغالي برصيد 33 لقب ثم شاختار الأوكراني برصيد 33 لقب وسيلتك الاسكتلندي برصيد 33 لقب ودينامو زغرب الكرواتي برصيد 33 لقب وشيريف تيراسبول المولدوفي برصيد 33 لقب وأوكلاند سيتي النيوزلاندي برصيد 33 لقب.

وجاء ريال مدريد الإسباني في المركز الحادي عشر برصيد 30 بطولة ثم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني عشر برصيد 29 بطولة ثم بيونيك الأرميني برصيد 26 لقب ودينامو كييف الأوكراني برصيد 25 لقب وأولمبياكوس الأوكراني برصيد 25 لقب.

وشملت القائمة بعض الأندية العربية أيضًا بالإضافة إلى الأهلي المصري، حيث جاء الهلال السعودي في المركز الثامن عشر برصيد 25 لقب والترجي التونسي في المركز الحادي والعشرين برصيد 24 لقب.

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