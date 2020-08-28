رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد









وافق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني على الرحيل من منصبه، ولكن وضع شرطا وحيدا من أجل تقديم استقالته في الساعات المقبلة.





وأشارت تقارير حسب TV 3، إن بارتوميو يريد أن يخرج ليونيل ميسي قائد الفريق، ويؤكد أنه سيستمر مع النادي في حاله رحيله عن رئاسة البارسا.





وأفادت تلك التقارير، إن داخل برشلونة يريدون خروج ميسي للتحدث إلى الصحافة والإعلام وتحديد موقفه النهائي مع الفريق الكتالوني.



