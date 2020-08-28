رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:02 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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وافق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني على الرحيل من منصبه، ولكن وضع شرطا وحيدا من أجل تقديم استقالته في الساعات المقبلة. 

وأشارت تقارير حسب TV 3، إن بارتوميو يريد أن يخرج ليونيل ميسي قائد الفريق، ويؤكد أنه سيستمر مع النادي في حاله رحيله عن رئاسة البارسا. 

وأفادت تلك التقارير، إن داخل برشلونة يريدون خروج ميسي للتحدث إلى الصحافة والإعلام وتحديد موقفه النهائي مع الفريق الكتالوني. 

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في صيف موسم 2021 القادم، بينما يمتلك اللاعب الأرجنتيني شرطا جزئيا في عقدع يقدر بمبلغ 700 مليون يورو.

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