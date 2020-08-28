نصيحة مهمة من الأرصاد للمواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم الجمعة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد طقسا شديد الحرارة، وشمال الصعيد يشهد طقسا مائلا للحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والصعيد، بينما يكون لطيفا على السواحل الشمالية.

وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة عبارة عن شبورة صباحا مصحوبة برياح معتدلة على معظم البلاد.

وتتوقع الهيئة، أن معدل الرطوبة تصل الي 77%، مما تكون درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية.

وحذرت الهيئة، المواطنين من الخروج وقت الظهيرة، حفاظا على سلامتهم.

وأشارت، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، ما يؤدي إلى تقلبات جوية.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 22 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 31
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 32 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في نخل الصغرى 18 والعظمى 36 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 27 والعظمى 37 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 25 والعظمى 36 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 19 والعظمى 33
درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 35 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 39 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 26 والعظمى 40 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 39
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 37
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 36 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 36

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم الجمعة طقس اليوم درجة الحرارة درجات الحرارة اليوم الجمعة درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة الطقس

أخبار تهمك

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

خبير يكشف عن نتائج تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. متظاهرون يغلقون الشوارع في عدة أحياء غرب طرابلس

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

محاولات كومان لإقناع ميسي بالبقاء

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

فلافيو: جماهير الأهلي عليها الصبر على هذا اللاعب

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الكشف عن أزمة طرد نجم الأهلي أمام الجونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ ساعة الا ربع

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

شبورة صباحًا بارد ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثامن أيام رمضان

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ودرجات الحرارة لثامن أيام رمضان

شبورة ومائل للحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

طقس معتدل.. الأرصاد تعلن خبرا سارا للمواطنين في هذه المناطق

شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

الأرصاد توجه تحذيرًا مهمًا للمواطنين.. اعرف التفاصيل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:02 ص

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

05:08 ص

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

02:34 ص

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى