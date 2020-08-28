نصيحة مهمة من الأرصاد للمواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم الجمعة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.





وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية.





وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد طقسا شديد الحرارة، وشمال الصعيد يشهد طقسا مائلا للحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والصعيد، بينما يكون لطيفا على السواحل الشمالية.





وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة عبارة عن شبورة صباحا مصحوبة برياح معتدلة على معظم البلاد.





وتتوقع الهيئة، أن معدل الرطوبة تصل الي 77%، مما تكون درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية.





وحذرت الهيئة، المواطنين من الخروج وقت الظهيرة، حفاظا على سلامتهم.





وأشارت، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، ما يؤدي إلى تقلبات جوية.





بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في نخل الصغرى 18 والعظمى 36

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة في طابا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 37