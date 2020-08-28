بلقيس تجتمع مع عيضة المنهالي في عمل جديد قريبا
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:58 ص
لمياء علي
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أعلنت الفنانة بلقيس عن استعدادها لدخول عمل جديد يجمع بينها وبين الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها في تويتر.
وعلقت بلقي عبر التغريدة قائلة: "قريباً ديو يجمعني مع النجم المتألق عيضة المنهالي".
وأشارت بلقيس إلى أن العمل سيبصر النور قريباً وستكون الأغنية من كلمات الصامل، وألحان: عيضة المنهالي، توزيع: مهند خضر، مكس وماستر: م.جاسم محمد.
يذكر أن أحدث أغنية لبلقيس التي حملت عنوان ” La Vie Is Good” حققت نجاحاً ملحوظاً وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها في ظل أزمة كورونا، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية لتكون بذلك ثاني أغنياتها بهذه اللهجة بعد “تعالى تشوف” وهي من كلمات “يونس آدم” وألحان “محمد الرفاعي”.