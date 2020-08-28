عاجل.. جيش الاحتلال: استهدفنا موقعا لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة حماس، بغارات جوية في الصباح الباكر.





وقال جيش الاحتلال في بيان له: شنت طائرات حربية، قبل قليل غارات على عدة أهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر.





وأضاف: خلال الغارات تم استهداف موقع لانتاج وسائل قتالية تابع لحركة حماس، لافتا إلى أنه جاهز للتحرك ضد ما أسماها بـ"المحاولات للمساس بمواطنيها وسيادتها وفق الحاجة".





وحمل حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة.





هذا، أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بأنه طائرات إسرائيلية استهدفت موقع بدر التابع لكتائب القسام وسط غزة.





وشهد الأسبوع الماضي، عدة غارات جوية، وقصف مدفعي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.





ويوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات حربية أغارت على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو إسرائيل.



