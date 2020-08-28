كاميليا ورد تسرق الأنظار بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"





شاركت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد، متابعيها بصورة جديدة لها من أحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وخطفت كاميليا الأنظار بإطلالتها الجديدة والتي نالت إعجاب محبيها ممن أعربوا عن ذلك من خلال التعليقات على صورها.





يذكر أن كاميليا ورد كانت قد نجت من انفجار بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية منذ أيام، حيث كانت تتواجد هناك في مكان قريب من الحادث مع المخرج فادي حداد لتصوير مشاهد كليبها الجديد.





وقالت كاميليا في تصريح خاص سابق للفجر الفني "الحمدلله أننا مازلنا على قيد الحياة، وما حدث هو أنني كنت أتواجد داخل الاستديو لتصوير كليب أغنيتي الجديدة، وهذا المكان هو قريب من مكان الانفجار ولكن العناية الإلهية أنقذتنا.



