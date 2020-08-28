بعد طرحه بأيام قليلة.. "دانتيل" الأكثر رواجا ومشاهدة في هذه الدول العربية





حقق مسلسل دانتيل، بطولة النجمان سيرين عبد النور ومحمود نصر، نجاحا كبيرا بعد عرض الحلقات الأولى منه على المنصة الإلكترونية شاهد VIP.





وحظي دانتيل بنسبة مشاهدة مرتفعة جداً منذ انطلاق عرضه، خصوصا في السعودية، كالأكثر بحثا، كما يدخل يومياً الترند في لبنان رغم الأوضاع الصعبة.





شهد دانتيل تفاعلاً كبيراً جداً، بعدما تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد كثيرة بين سيرين ومحمود، منها اللقاء الأول بينهما، ومشاهد رومانسية أخرى تجمعهما.





الجدير ذكره أنّ مسلسل "دانتيل" مؤلف من ٣٠ حلقة، للمخرج المثنى صبح، سيناريو وحوار أنجي القاسم وسماء عبد الخالق، للمنتج جمال سنان/Eagle Films، ويشارك في بطولة العمل ​سلوم حداد​، ​نقولا دانيال​، ​نهلة داوود​ و​زينة مكي​، سارة أبي كنعان، وسام فارس، ​إيلي متري​، تاتيانا مرعب، أنس طيارة وآخرين.



