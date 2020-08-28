تامر حسني مطلوب على تويتر.. والسبب!





يستعد النجم تامر حسني لطرح كليب أغنيته الجديدة "اختراع"، وهي دويتو غنائي يجمعه بالفنان محمود العسيلي ومن إخراج تامر حسني، وذلك اليوم الجمعة الموافق 28 من أغسطس الجاري.





وبعدما أعلن حسني عن موعد طرح أغنيته الجديدة، تصدر إسم تامر حسني موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، وأعربوا محبيه عن تشوقهم الشديد لسماع العمل الجديد.





و أغنية اختراع هي أولى أغاني ألبوم تامر حسني والذي من المقرر أن يبصر النور خلال الفترة المقبلة.



