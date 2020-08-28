تامر حسني مطلوب على تويتر.. والسبب!
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:57 ص
لمياء علي
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يستعد النجم تامر حسني لطرح كليب أغنيته الجديدة "اختراع"، وهي دويتو غنائي يجمعه بالفنان محمود العسيلي ومن إخراج تامر حسني، وذلك اليوم الجمعة الموافق 28 من أغسطس الجاري.
وبعدما أعلن حسني عن موعد طرح أغنيته الجديدة، تصدر إسم تامر حسني موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، وأعربوا محبيه عن تشوقهم الشديد لسماع العمل الجديد.
و أغنية اختراع هي أولى أغاني ألبوم تامر حسني والذي من المقرر أن يبصر النور خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الكليب تم تصويره في مدينة العلمين بالساحل الشمالي واستغرق حوالي يومين، والأغنية تنتمي للون المقسوم الذي حتمًا يتناسب مع الأجواء الصيفية الحالية، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم وماستر جلال حمداوي وتسجيل هيثم راضي.