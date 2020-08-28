فلافيو: جماهير الأهلي عليها الصبر على هذا اللاعب

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:43 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الأنجولي فلافيو، نجم النادي الأهلي السابق، إن جيرالدو دا كوستا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لاعب جيد. 

وأكد فلافيو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لو جيرالدو لاعب سيئ، لم يقوم الأهلي بالتعاقد معه نهائيا".

وتابع: "على جماهير الأهلي الصبر على جيرالدو ولم يكن لي دور في ترشيحه للنادي".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على الجونة بهدف دون رد سجله اللاعب مروان محسن ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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