فلافيو: جماهير الأهلي عليها الصبر على هذا اللاعب









قال الأنجولي فلافيو، نجم النادي الأهلي السابق، إن جيرالدو دا كوستا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لاعب جيد.





وأكد فلافيو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لو جيرالدو لاعب سيئ، لم يقوم الأهلي بالتعاقد معه نهائيا".





وتابع: "على جماهير الأهلي الصبر على جيرالدو ولم يكن لي دور في ترشيحه للنادي".



