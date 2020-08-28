محاولات كومان لإقناع ميسي بالبقاء

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:23 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد يرغب في عقد جلسة ثانية مع نجم وقائد الفريق الكتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل إقناعه بالاستمرار في قلعة الكامب نو.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ميسي طلب من ناديه الكتالوني في الفترة الأخيرة تفعيل البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد عقب نهاية كل موسم.

وعلى نفس الجانب، أكدت إذاعة RAC1 الإسبانية أن المدير الفني الهولندي لا يمانع من عقد جلسة ثانية مع ميسي لمحاولة إبقائه في برشلونة والتأكيد على أنه يريده قائدًا لمشروعه الرياضي.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة يرغب في مقابلة ميسي وجهًا لوجه من أجل تحديد موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.

وألمحت إذاعة RAC1 الإسبانية أن بارتوميو يحاول الاتصال بميسي لكنه لا يتلق ردًا ويفضل ترك الأمر لمحاميه.
ونوهت الصحيفة الإسبانية أن الاجتماع بين ميسي وكومان كان متوترا والذي أكد فيه المدير الفني الهولندي للبرغوث الأرجنتيني أن الامتيازات التي كان يتمتع بها الفريق في السنوات الأخيرة قد نفدت.

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