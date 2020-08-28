ترامب يهاجم بايدن: مسيرته سلسلة من الخيانات والأخطاء

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:26 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده لديها حاليا 3 لقاحات لفيروس كورونا المستجد، في المراحل النهائية من الاختبارات.

جاء ذلك خلال التي نقلتها قناة العربية الإخبارية، وأعلن فيها قبول ترشيحه من الجمهوريين لسباق الرئاسة.

وشدد "ترامب"، على أن خطة منافسه "جو بايدن"، كانت الاستسلام لفيروس كورونا وليس مواجهته، ومسيرته كانت عبارة عن سلسلة من الخيانات والأخطاء الفادحة، لافتا إلى أنه كان بمقدور الصين وقف انتشار كورونا في بلادنا.

وتابع: "حدودنا اليوم أصبحت أكثر أمنا مما كانت عليه في السابق، وتمكنا من قتل البغدادي وقاسم سليماني الإرهابي الأول في العالم، وسأعمل مجددا على خفض الضرائب إذا تم إعادة انتخابي" 

وأضاف: "قبل دخول الفيروس الصيني كانت مستويات البطالة منخفضة بين الأميركيين من أصل أفريقي".

وأكد: "كانت منطقة الشرق الأوسط متوترة قبل وصولي للرئاسة، وحاربنا داعش والقاعدة في أفغانستان، وحققنا اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل.

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