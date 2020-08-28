لأول مرة.. ماجوير يكشف كواليس أزمته في اليونان وأخر تطوراتها









كشف هاري ماجواير نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للمرة الأولى كواليس الأزمة التي حدثت له في البرتغال وأخر تطوراتها في الوقت الحالي.





وأكد ماجواير أنه كان يخشى على حياته بشكل كبير جدا وقتما جاءت الشرطة اليونانية وأعتقلته الأسبوع الماضي.





وكان ماجواير متهم بتكرار الأذى الجسدي ومحاولة الرشوة والعنف ضد الموظفين العموميين في اليونان والإهانة بعد اعتقاله في ميكونوس.





وقدم فريق ماجواير القانوني، استئنافا ضد الحكم، ووفقًا للقانون اليوناني، يلغي الاستئناف إدانة اللاعب وستكون هناك إعادة محاكمة كاملة في محكمة أعلى درجة.





وقال ماجواير في تصريحات لشبكة "بي بي سي البريطانية: " كان الأمر مريعا، حصلنا على صفحات محضر المحكمة في المساء السابق، وثيقة كبيرة، كلها باليونانية، لم يكن لدي أي فرصة للتحدث مع المحامي الخاص بي، كنا واثقين من أن القضية ستؤجل، لمنحنا المزيد من الوقت للاستعداد والحصول على الشهود والأدلة التي لدينا".





وتابع: " أنت تعتذر حينما تفعل شيئًا خاطئًا، ولا أتمنى حدوث ذلك لأي شخص، من الواضح أن الوضع جعل الأمر صعبًا على أحد أكبر الأندية في العالم، لذلك يؤسفني وضع الجماهير ونادي مانشستر يونايتد في هذا الأمر، لكنني لم أفعل شيئًا خاطئًا".





وأضاف: " وجدت نفسي في موقف كان يمكن أن يحدث لأي شخص وفي أي مكان، لقد ضربوني كثيرًا على رجلي، لم يكن ذلك في ذهني، كنت في حالة من الذعر الشديد، والخوف، خائف على حياتي، أعرف ما حدث في تلك الليلة، أعرف الحقيقة".





وواصل: "أنا متأكد من أقوالهم أنهم قالوا إنني أصبت ظهر رجل الشرطة وذراعه، كانت يدي مقيدة، عندما حاولت الهرب، لم أدرك أنهم كانوا من الشرطة في ذلك الوقت واعتقدت أنني أتعرض للاختطاف، لا أعتقد أنني آذيته، لم آذيه بقدر ما آذاني!".





وأكمل: "دفعي رشوة وقولي للضباط ألا تعرفون من أنا؟ بالطبع لا لم يحدث، حين قالوا لي انتهت مسيرتك، علمت أنهم يعرفون من أكون، بالتأكيد لم يكن هناك أي رشوة، في تلك اللحظة جلسنا في مدخل السجن، كنا في حالة ذهول، وكنا نبكي، ما زلنا لا نصدق أين كنا".





وأستمر: " عندما أتحدث عن ذلك، أشعر بالضيق أشعر بالغضب قليلاً في داخلي، سأتجاوز الأمر، أنا قوي عقليًا بدرجة كافية، لدي إيمان كبير بالقانون اليوناني، ستمنحنا قاعدة إعادة المحاكمة مزيدًا من الوقت للتحضير وجمع الأدلة والسماح للشهود بالدخول إلى المحكمة، وأنا واثق حقًا من أن الحقيقة ستُقال".





وازداد: " إنه لشرف عظيم أن أكون قائدًا لمانشستر يونايتد، وأنا فخور بذلك حقًا، إنه لامتياز كبير أن ألعب للنادي، بغض النظر عن كوني قائد الفريق".





واختتم: " الشيء الوحيد الذي سأقوله هو مدى دعم النادي لي، لقد كانوا رائعين معي وأشكرهم على ذلك، أحب اللعب لمنتخب بلادي، أنا مستعد جسديًا وذهنيًا للعب، أشعر بخيبة أمل لإستبعادي لكنني أتفهم الأمر بالطبع".



