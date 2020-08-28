نوال الزغبي توجه رسالة شديدة اللهجة لمخططي الحرب الأهلية





وجهت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي،​ رسالة لمن يخطط او يحلم بحرب أهلية في لبنان، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.





وغردت نوال عبر موقع تويتر وقالت: "لكل اللي عم يخطط ويحلم بحرب أهلية.. للأسف بحب قلكن انو جزء كبير من شبابنا هاجر او عّم بخطط للهجرة.





وأضافت: "واللي مش قادر يهاجر ومضطر يبقى صار واعي وصار عارف اللعبة كتير منيح.. بيبقالكن زقيفة وغنم الزعماء ولهيدول تحديدا منقلّن ENJOY".





وكانت نوال الزغبي قد عبرت مؤخرا عن اشتياقها للبنان الذي كان محط انظار العالم، مشيرة الى انها تشعر بأن البلد بات لا يشبهها.



