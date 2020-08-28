الكشف عن أزمة طرد نجم الأهلي أمام الجونة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:13 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود البنا حكم الفار تحدث مع ابراهيم نور الدين، حكم الساحة للقاء الأهلي والجونة. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن البنا قال لإبراهيم نور الدين: "في حالة تستحتق الطرد تعالي شوفها"

وتابع عمر ربيع ياسين: "الكابتن إبراهيم بعدما أطلع على اللعبة قال للبنا أن رجل ديانج مش مفرودة وسأمنحه انذار أخر ،وبعدين طرد".

وأتم: "لو ديانج خد طرد مباشر كان هيتوقف طبقًا للائحة من ماتشين لاربعة، ولكن هكذا سيتم ايقافه مباراة واحدة فقط".

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