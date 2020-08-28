الزمالك يسعي للتعاقد مع كريم طارق

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:11 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو الزمالك دخلوا في مفاوضات جادة مع نظرائهم في نادي بتروجت من أجل التعاقد مع كريم طارق المعار إلى طلائع الجيش حتي نهاية الموسم الجاري. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن المفاوضات جاءت مع طارق بعد ظهوره بمستوى مميز مع طلائع الجيش ونجاحه في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

وتابع: "ادارة الزمالك تري أن كريم طارق أفضل بديل للفريق في حالة الموافقة على احتراف يوسف أوباما في الموسم المقبل وسط رغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي".

ويذكر أن الزمالك تلقي هزيمة أمام المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين لهدف.

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