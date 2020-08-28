رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة





كشف رامون كالديرون رئيس نادي ريال مدريد مفاجأة بشأن الأنباء المنتشرة حول احتمالية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وشهدت الساعات الماضية، انتشار العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي تؤكد، قيام ميسي بإرسال فاكس رسمي إلى نادي برشلونة، يطلب خلاله الرحيل عن النادي في الصيف، والنادي رفض هذا الأمر وينوي مقاضاة اللاعب في المحكمة الدولية، لأنه لا يوجد حاليا بند في عقده يسمح له بالرحيل مجانا.





وقال كالديرون في تصريحات صحفية بشأن أزمة ميسي: "أنا متأكد من أنهم -إدارة النادي وميسي- سيتوصلون إلى اتفاق ودي، لقد أمضيا معاً 20 عاماً”.





وتابع: " ميسي بذل قصارى جهده من أجل برشلونة، وقد أعطى برشلونة كل ما لديه لميسي، لقد فاز اللاعب مع فريقه بالعديد من الألقاب، وحصل على الكرة الذهبية ست مرات”.





وأضاف: “أنا مقتنع بأنهم لن يخوضوا معركة قانونية، وأن المسألة سيتم حلها بشكل ودي، سيكون هذا ما سأحاول فعله إذا كنت في منصب بارتوميو، وأعتقد بأن الأخير سيفعل نفس الشيء”.





واختتم: “أنا متأكد بأن لا أحد سيدفع مبلغ 700 مليون يورو لضم ميسي، ولكن كما ذكرت سيتوصل الطرفان لاتفاق ودي بشأن رحيل ميسي بدون الدخول في صراعات قانونية، واللاعب سيحاول الحصول على أي رسوم لبرشلونة”.



