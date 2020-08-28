رسالة خاصة من أسطورة ليبيا لنجم الأهلي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:07 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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حرص طارق التايب أسطورة منتخب ليبيا السابق على توجيه رسالة خاصة إلى واحد من نجوم النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

ونصح طارق التايب بشكل خاص صالح جمعة نجم النادي الأهلي أن يستغل السنوات التي يتواجد فيها حاليا داخل الملاعب وألا يضيعها.

وقال التايب في تصريحات تليفزيونية: " صالح جمعة لاعب رائع، لديه الامكانيات غير عادية وحرام يهدر وقته، تقابلت معه أثناء تواجدي في النادي  الأهليهو و سعد سمير، وأخبرته أني أحب طريقة لعبه لنها تشبهني”.

وتابع: "رسالتي لصالح؟  كرة القدم مجرد سنوات، استغل كل يوم، كل لحظة، لأن كرة القدم عطاء”.

وأضاف طارق التايب: "اللاعبون القدامي تركوا بصمة في الكرة المصرية مثل حازم إمام ومحمد أبوتريكة وأحمد حسن".

وواصل: " نجحت في مسيرتي لأن عمري ما قرأت صحيفة رياضية، أركز في أخطائي لكي أحاسب نفسي ، أقوم بزيادة الإيجابيات وتصحيح السلبيات”.

وأنهى طارق التايب تصريحاته قائلاً: “اللاعب العربي عنده الموهبة لكن الاحتراف عقلية وليس عقد فقط”.

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