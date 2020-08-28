شاكيرا تنضم لحملة مساندة متضرري انفجار بيروت

حرصت النجمة العالمية ​شاكيرا​ على مساندة أهالي بيروت، وانضمت لحملة دعم متضرري ​انفجار بيروت​ التي تم تم إطلاقها الثلاثاء 4 أغسطس الماضي.





ونشرت شاكيرا صورة لها ارتدت فيها القميص الخاص بالحملة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.





وأعلنت من خلالها انضمامها للحملة لمساعدة سكان بيروت ومساندتهم في هذه المحنة.





يذكر أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز انضمت مؤخرا لهذه الحملة، إضافة الى الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور، ملكة جمال لبنان 2018 مايا رعيدي، والممثلة المصرية يسرا.