كيرا الصباح: حنان مطاوع مدرسة.. وهذه تفاصيل دوري في "أمل حياتي"

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:40 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة الشابة كيرا الصباح، تفاصيل دورها في قصة "أمل حياتي" للنجمة حنان مطاوع،  ضمن مسلسل "إلا أنا"، المقرر انطلاق أولى حلقاته غدًا  السبت.

وقالت كيرا الصباح،  لـ"الفجر الفني" لإنها سعيدة بمشاركتها في تجربة مسلسل "أمل حياتي" خصوصا بأنها من محبي الفنانة حنان مطاوع، وتعشق تمثيلها، لافتة إلى أنها كانت تتمنى أن تعمل معها من قبل قائلة: "هي مدرسة كان نفسي اتعامل معها".

وأشارت إلى أنها استمتعت بكواليس العمل مع حنان مطاوع، التي وصفتها بأنها لاتختلف كثيراً عما نراها في شاشات التلفزيون فهي فنانة جميلة.

وأوضحت أن أكثر ماجذبها للمشاركة في المسلسل هو أنه من بطولة حنان مطاوع، ثانياً أن الدور مختلف عما قدمته من قبل فهي تحب تقديم الشخصيات غير القريبة من شخصيتها الحقيقة.

ولفتت إلى أنها تقدم شخصية فتاة تدعي "نوار"، وهي تسكن في حي الجمالية ورغم أنها طيبة لكنها تحب الشقاوة.

حكاية "أمل حياتي" بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن، وتعتبر الحكاية ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" الذي يضم أكثر من قصة في آن واحد.

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