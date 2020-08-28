جوجل Google يحتفل بالكاتب والروائي الفرنسي الشهير ألكسندر دوما

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:54 ص
بوابة الفجر
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احتفل محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" بإلكسندر دومh وهو كاتب فرنسي تُرجمت أعماله إلى 100 لغة تقريباً، ويُعد أحد أكثر الكُتّاب الفرنسيين شهرة على الإطلاق.

تم نشر العديد من رواياته التي تتميز بحس المغامرة على شكل سلسلات أدبية في البداية، بما في ذلك الكونت دي مونت كريستو والفرسان الثلاثة وبعد عشرين عاماً وفيكونت براجيلون: بعد عشر سنوات. 

تم تمثيل رواياته منذ أوائل القرن العشرين في ما يقارب الــ 200 فيلماً. لم يتمكن دوما من إنهاء آخر رواياته فارس سانت هيرمين بسبب وفاته، وقام الباحث كلود شوب باستكمالها نظراً لامتلاكه الخبرة اللازمة وتم نشر الرواية في سنة 2005 لتُصبح من أكثر الروايات مبيعاً، نُشرت الرواية أيضاً باللغة الإنجليزية في سنة 2008 تحت عنوان الفارس الأخير.

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