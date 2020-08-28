"قلبي وقع والجمهور ينتظر".. كارول سماحة تروج لأغنيتها الجديدة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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روجت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لأغنيتها الجديدة بعنوان قلبي وقع وهي من مسلسل مدرسة الحب في موسمه الثالث.

وعلقت قائلة: ‏وأخيرا وبعد طول إنتظار أغنية ‎قلبي وقع من مسلسل ‎العاشق والمعشوق (من سلسلة: مدرسة الحب٣) بطولة الممثلة الرائعة جومانا مراد ونخبة من ألمع نجوم تركيا.
وأعرب الجمهور عن حماسهم الشديد لسماع الأغنية التي سيتم طرحها قريبا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن أغنية "مش هعيش"، أخر أعمال الفنانة كارول سماحة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا

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