أحمد خالد صالح يكشف مفاجأة بشأن الفيديو المنسوب لحفل زفاف شقيقته





كشف الفنان أحمد خالد صالح حقيقة المقطع الذي انتشر خلال اليومين الماضيين الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها من حفل زفاف شقيقته علياء.





المفاجأة أن الفنانة أحمد خالد صالح أعلن في تصريحات صحفية أن هذا الفيديو فعلاً لمناسبة عائلية، لكنه ليس لحفل زفاف شقيقته كما تم تداول البعض ذلك.





وأكد أن العروس التي في الصور ليست شقيقته، ووجود خطيبته ووالدها الموسيقار هاني مهنا في الصور أمر طبيعي: "لأن المناسبة عائلية كما أوضح".



























